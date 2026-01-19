Il match tra Tottenham e Borussia Dortmund, in programma il 20 gennaio 2026 alle 21:00, si presenta come un importante scontro nella fase a gironi della Champions League. Entrambe le squadre condividono la stessa posizione in classifica con 11 punti, rendendo questa partita decisiva per la qualificazione. Di seguito, vengono analizzate le formazioni, le quote e i pronostici di questa sfida europea.

Appaiate entrambe a quota 11 punti in classifica Tottenham e Borussia Dortmund si affrontano in questa settima giornata della fase a girone di Champions League. Gli Spurs neppure sotto Franck sono riusciti ad emergere dall’anonimato di centroclassifica: per ora la squadra è 14esima in campionato ormai staccata da tutto. Rimane quindi anche per quest’anno solo l’Europa, ma difficilmente si può pensare ad un percorso . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tottenham-Borussia Dortmund (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Borussia Dortmund-Bodo/Glimt (Champions League, 10-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Inter-Arsenal (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

L'incontro tra Inter e Arsenal, in programma martedì sera al Meazza alle ore 21:00, si inserisce nella settima giornata di Champions League. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per offrire un quadro chiaro e dettagliato di questa sfida tra due importanti club europei. Un appuntamento da seguire con attenzione per comprendere le possibilità di risultato e le eventuali strategie delle squadre.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Pronostico Tottenham-Borussia Dortmund: la crisi è senza fine - Borussia Dortmund è una partita della settima giornata della League Phase di Champions League: diretta tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it