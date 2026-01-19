Tottenham-Borussia Dortmund Champions League 20-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Tottenham e Borussia Dortmund, in programma il 20 gennaio 2026 alle ore 21:00, si inserisce nella settima giornata della fase a girone di Champions League. Entrambe le squadre sono a quota 11 punti in classifica, rendendo questa sfida decisiva per le sorti del gruppo. Di seguito, vengono analizzate le formazioni, le quote e i pronostici relativi a questa importante partita.

Appaiate entrambe a quota 11 punti in classifica Tottenham e Borussia Dortmund si affrontano in questa settima giornata della fase a girone di Champions League. Gli Spurs neppure sotto Franck sono riusciti ad emergere dall'anonimato di centroclassifica: per ora la squadra è 14esima in campionato ormai staccata da tutto. Rimane quindi anche per quest'anno solo l'Europa, ma difficilmente si può pensare ad un percorso .

