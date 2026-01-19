Blue Monday 2026 oggi il ‘giorno più triste dell’anno’ | ecco perché

Il Blue Monday del 2026 cade oggi, lunedì 19 gennaio, ed è comunemente riconosciuto come il giorno più triste dell’anno. Questa data è stata identificata come il momento in cui molte persone sperimentano un calo di motivazione, energia e buon umore, spesso a causa di fattori come il clima, le festività passate e le difficoltà quotidiane. Si tratta di un fenomeno che invita a riflettere sull’importanza di prendersi cura del proprio benessere emotivo.

(Adnkronos) – Oggi, lunedì 19 gennaio 2026, è il Blue Monday, la giornata considerata ‘il giorno più triste dell’anno’. La definizione è ormai entrata nell’uso comune, ma cosa significa realmente e perché è oggi? Il Blue Monday indica il terzo lunedì di gennaio nell’emisfero boreale: nel 2026 questa ricorrenza cade il 19 gennaio. Secondo la sua origine mediatica, sarebbe il giorno dell’anno in cui molte persone si sentono più giù di morale, stanche e meno motivate dopo il periodo festivo. Il termine nasce nel 2005 da una campagna pubblicitaria di una compagnia di viaggi britannica (Sky Travel). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il Blue Monday supera i 20 anni: perché il mito del “giorno più triste dell’anno” resiste ancora oggi

Il Blue Monday, noto come il “giorno più triste dell’anno”, torna ogni gennaio, mantenendo il suo fascino mediatico nonostante la mancanza di fondamento scientifico. Dopo oltre vent’anni, questo concetto rimane presente nelle conversazioni quotidiane, nei media e nelle strategie di marketing, dimostrando come le rappresentazioni culturali possano consolidarsi nel tempo anche senza basi oggettive. Un fenomeno che invita a riflettere sul potere delle narrazioni collettive e delle percezioni condivise.

