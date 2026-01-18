Blue Monday 7 antidoti modaioli alla malinconia per trasformare il giorno più triste dell' anno nel più allegro

Il Blue Monday, il terzo lunedì di gennaio, è spesso considerato il giorno più triste dell'anno. Dopo le festività e con le giornate ancora corte e grigie, molti cercano modi per migliorare il proprio stato d’animo. In questo articolo, proponiamo sette soluzioni moda e stile per affrontare con serenità e trasformare questa giornata in un’occasione di leggerezza e benessere.

Se fate parte del team #odioillunedì, ecco un piccolo consiglio: una volta superato il così detto Blue Monday, ogni altro inizio di settimana sarà relativamente felice. Se non lo sapete, il terzo lunedì di gennaio, che nel 2026 coincide con il 19 gennaio, è presumibilmente il giorno più deprimente dell'anno Le origini del Blue Monday sono alquanto discutibili; la giornata è stata «lanciata» circa due decenni fa da una compagnia di viaggi britannica chiamata Sky Travel. In un comunicato stampa, l'agenzia affermò di aver calcolato la data tramite un'equazione non specificata che incoraggiava la prenotazione delle vacanze estive come comodo rimedio.

