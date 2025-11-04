Napoli sbatte contro muro Eintracht 0-0 al ' Maradona
Primo in campionato, costretto a inseguire in coppa. Il Napoli manca la svolta in Champions League, pareggia al 'Maradona' contro un Eintracht Francoforte attento e ordinato, arrivato a Fuorigrotta con l'obiettivo di strappare un punto e riuscito nel suo intento. La squadra di Conte, reduce dalla figuraccia di Eindhoven, non va oltre lo 0-0 casalingo e si complica la vita in ottica qualificazione ai playoff, che resta comunque alla portata dei campioni d'Italia, che salgono a 4 punti proprio come i tedeschi. Ma adesso, nel prossimo match sempre al 'Maradona' contro Qarabag, per Di Lorenzo e compagni non saranno più ammessi passi falsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
