Toni Servillo | Il mio Dante è elettrico

Giuseppe Pontiggia sosteneva che non bisognava domandarsi tanto quanto fossero attuali i classici, ma quanto fossimo noi attuali nei confronti dei classici. È il punto di partenza delle riflessioni di Toni Servillo sul senso del teatro e su quanto possa essere scarno, essenziale e potente quando trova la sua espressione in una chiesa. Accade con «Le voci di Dante nelle chiese di Lombardia di Giuseppe Montesano» lette proprio da Toni Servillo, che ha già iniziato il proprio percorso a Modena e adesso, grazie alla collaborazione con il Piccolo Teatro e con la fondazione Monte di Lombardia, riparte venerdì 7 novembre alle 20,30 dalla basilica di San Pietro in Ciel d'oro, a Pavia, legata a Dante da una citazione che allude alla presenza delle spoglie di Severino Boezio lì dove si trova anche l'arca di sant'Agostino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

