Toni Servillo e Le voci di Dante | Viaggio nel mondo con amore
"C’è un momento in cui Dante confessa che di fronte alla visione di Dio non lo possono aiutare la poesia, l’immaginazione, la fantasia. Un pensiero che si scopre di una potenza ancor più straordinaria quando viene urlato in una chiesa. Perché Dio é il mondo e il mondo è Dio. Un abisso. In cui l’unica parola che permette di entrare é "amore"". Così Toni Servillo. Presentando questo suo nuovo viaggio dantesco. Sempre in compagnia della (ri)scrittura di Giuseppe Montesano. Ma questa volta ci si muove lontano da teatri e palcoscenici. Visto che ad ospitare " Le Voci di Dante " sarà una manciata di chiese lombarde, compreso il Duomo di Milano, il prossimo 11 maggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
