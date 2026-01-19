The Voice Kids a 12 anni conquista Loredana Bertè | chi è la palermitana Ginevra Cardella

Ginevra Cardella, giovane talento di Palermo di soli 12 anni, si è distinta come concorrente di The Voice Kids su Rai 1. La sua partecipazione ha attirato l'attenzione, portando alla luce la sua passione per il canto e il suo talento naturale. Con questa esperienza, Ginevra si prepara a intraprendere un percorso artistico che promette di essere ricco di possibilità.

Arriva da Palermo la nuova protagonista di The Voice Kids su Rai 1. Si chiama Ginevra Cardella e ha 12 anni. Sotto la conduzione di Antonella Clerici, Ginevra ha conquistato un posto nel team di Loredana Bertè, vivendo l'emozione di duettare con l'icona del rock italiano.

VIDEO| The Voice Kids, Superpass a sorpresa di Loredana Bertè: la bravissima Emma vola in finale

Emma Baggetta, giovane cantante di Reggio Calabria, ha conquistato i giudici di The Voice Kids interpretando “E poi” di Giorgia. Con sicurezza, talento e una voce straordinaria, Emma ha superato le aspettative, volando in finale. La sua performance, ricca di emozione e tecnica, testimonia il suo impegno e il suo potenziale nel panorama musicale giovane.

Stasera su Rai 1 torna The Voice Kids: conduce Antonella Clerici. I coach sono Clementino e Rocco Hunt, Arisa, Nek e Loredana Bertè

Stasera su Rai 1 torna The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici. I coach sono Clementino, Rocco Hunt, Arisa, Nek e Loredana Bertè. Dopo le edizioni dedicate ai senior, questa stagione presenta i talenti più giovani, con sei puntate in programma a partire dal 10 gennaio. Un appuntamento dedicato alla scoperta di nuovi talenti musicali in un format che unisce talento e spontaneità.

The Voice Kids, scintille tra Bertè e Arisa: "Stai esagerando". Poi Antonella Clerici tortura Nek e lacrime per Spollon - I quattro giudici alle prese con la scelta dei giovani talenti e divertenti siparietti: cosa è successo. libero.it