tessera sanitaria scaduta cosa fare se non si riceve a casa quella nuova

Quando la tessera sanitaria scade, il sistema sanitario italiano invia normalmente una nuova tessera all’indirizzo di residenza. Tuttavia, in alcuni casi, questa potrebbe non arrivare o essere smarrita. In tali situazioni, è importante sapere come procedere per richiedere una nuova tessera o rinnovarla, evitando disagi nelle visite mediche o nelle operazioni sanitarie. Qui troverai le informazioni utili per risolvere eventuali problemi legati alla ricezione della tessera sanitaria.

A ridosso della scadenza della tessera sanitaria, generalmente, ne arriva una nuova all’indirizzo di residenza dell’interessato. Può capitare, però, che debba essere lo stesso contribuente ad attivarsi per riceverla: è necessario farlo quando, benché quella vecchia sia scaduta da un po’ di tempo, quella sostitutiva non è stata recapitata. In quel caso occorre recarsi all’ Asl competente e accertarsi del motivo. A cosa serve la tessera sanitaria. Documento indispensabile per accedere ai servizi messi a disposizione dal servizio sanitario nazionale, la tessera sanitaria serve anche per acquistare i farmaci da portare in detrazione e deve essere impiegata per accedere alle cure e alle prestazioni mediche che si ricevono all’estero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Truffa tessera sanitaria, ci sono già cascati migliaia di italiani. A cosa fare attenzione

Negli ultimi tempi, molte persone sono state ingannate da truffe legate alla tessera sanitaria tramite email apparentemente ufficiali. Questi messaggi, spesso scritti con tono cortese ma deciso, sfruttano la paura di perdere accesso ai servizi medici o di restare senza assistenza. È importante riconoscere i segnali di phishing e proteggersi da possibili truffe, mantenendo attenzione alle comunicazioni che richiedono dati sensibili o azioni urgenti.

Gli avvisi di «rinnovo immediato» della tessera sanitaria, l’ultima truffa che ruba i dati: come funziona e cosa si rischia

Negli ultimi mesi si sono diffusi avvisi di rinnovo immediato della tessera sanitaria, spesso utilizzati come trappola per i truffatori. Questi messaggi, apparentemente ufficiali, invitano l’utente a fornire dati sensibili sotto pretesto di un rinnovo urgente. È importante riconoscere queste comunicazioni fraudolente per proteggere le proprie informazioni personali e prevenire rischi di furto di identità o frodi finanziarie.

Tessera Sanitaria scaduta, attenzione alle email false: come riconoscere e difendersi dalla truffa - Allerta cybersicurezza: ecco come riconoscere e prevenire la truffa della Tessera Sanitaria, l’inganno online che punta a sottrarre informazioni personali e a facilitare furti d’identità. notizie.it