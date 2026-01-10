Truffa tessera sanitaria ci sono già cascati migliaia di italiani A cosa fare attenzione

Negli ultimi tempi, molte persone sono state ingannate da truffe legate alla tessera sanitaria tramite email apparentemente ufficiali. Questi messaggi, spesso scritti con tono cortese ma deciso, sfruttano la paura di perdere accesso ai servizi medici o di restare senza assistenza. È importante riconoscere i segnali di phishing e proteggersi da possibili truffe, mantenendo attenzione alle comunicazioni che richiedono dati sensibili o azioni urgenti.

Un'email che sembra ufficiale, un tono gentile ma perentorio, la paura di restare senza medico o visite. Così, in pochi secondi, tanti italiani hanno inserito i propri dati convinti di mettere a posto una semplice scadenza. E invece, dietro quel messaggio, si nasconde ben altro. Perché non parliamo del solito spam sgrammaticato e pieno di errori. Questa volta la truffa è studiata nei minimi dettagli, sfrutta un servizio che abbiamo tutti nel portafoglio e si nasconde dietro nomi che ispirano fiducia: Ministero della Salute, Sistema Tessera Sanitaria, portali istituzionali che siamo abituati a vedere ovunque.

