Gli avvisi di rinnovo immediato della tessera sanitaria l’ultima truffa che ruba i dati | come funziona e cosa si rischia

Negli ultimi mesi si sono diffusi avvisi di rinnovo immediato della tessera sanitaria, spesso utilizzati come trappola per i truffatori. Questi messaggi, apparentemente ufficiali, invitano l’utente a fornire dati sensibili sotto pretesto di un rinnovo urgente. È importante riconoscere queste comunicazioni fraudolente per proteggere le proprie informazioni personali e prevenire rischi di furto di identità o frodi finanziarie.

Arriva via email un messaggio apparentemente ufficiale che invita a rinnovare con urgenza la tessera sanitaria. Il linguaggio è formale, il mittente sembra autorevole, ma si tratta dell'ennesimo tentativo di truffa digitale tramite phishing, tecnica mirata a carpire informazioni sensibili degli utenti. A lanciare l'allarme è stato il ministero della Salute attraverso i propri canali social nelle scorse ore: «Stanno circolando false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Non si tratta di comunicazioni ufficiali». L'avviso arriva dopo la diffusione massiccia di questi messaggi fraudolenti che stanno raggiungendo migliaia di cittadini.

Rinnovo della tessera sanitaria: guida per riconoscere e difendersi dalle truffe online - Rinnova la tua tessera sanitaria in modo sicuro: scopri come prevenire le truffe e proteggere i tuoi dati personali. notizie.it

Tessera sanitaria, Ministero: false email di phishing sul rinnovo - Il Ministero della Salute segnala una campagna di phishing su false email di rinnovo della tessera sanitaria: nessun link viene inviato e il rinnovo avviene automaticamente tramite i canali ufficiali ... doctor33.it

