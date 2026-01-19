Il Tribunale del riesame di Genova ha confermato la detenzione di Mohammad Hannoun, ritenuto un elemento di spicco della rete di Hamas in Italia. La decisione rafforza le indagini in corso, volte a chiarire le attività e le implicazioni dell’organizzazione nel nostro paese. Il procedimento evidenzia l’attenzione delle autorità italiane su questioni di sicurezza legate al terrorismo internazionale.

Il Tribunale del riesame di Genova ha confermato le misure cautelari nei confronti di Mohammad Hannoun, indicato dagli inquirenti come il vertice della struttura di Hamas operante in Italia. Hannoun resterà detenuto nel carcere di Terni, in regime di massima sicurezza. La decisione rafforza l’impianto accusatorio che descrive una rete articolata, radicata sul territorio nazionale e attiva sotto la copertura di iniziative formalmente umanitarie. Con lui rimangono in carcere anche Raed Dawoud, ritenuto membro del comparto estero dell’organizzazione già dal 2010 e r eferente della cellula italiana, e Riyad Albustanji, anch’egli indicato come parte del comparto estero e componente della struttura nazionale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Terrorismo, Hannoun resta in carcere: il Riesame rafforza l’inchiesta su Hamas in Italia

Fondi ad Hamas in Italia, Hannoun resta in carcere ma Riesame libera 3 indagati

Il tribunale del Riesame di Genova ha disposto la scarcerazione di tre indagati coinvolti nell’indagine sui fondi ad Hamas in Italia, mentre Hannoun resta in carcere. Gli avvocati hanno evidenziato la presa di distanza dai materiali di intelligence militare come motivo della decisione. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini sulla presenza e le attività di gruppi legati a Hamas nel nostro paese.

Terrorismo, il Tribunale del Riesame di Genova conferma: Hannoun resta in carcere

Il Tribunale del Riesame di Genova ha confermato la detenzione di Mohammad Hannoun, respingendo la richiesta di revoca degli arresti. La decisione è stata presa dopo un’udienza durata diverse ore, alla quale Hannoun ha partecipato tramite video collegamento dal carcere di Terni. La vicenda riguarda il suo coinvolgimento in un’indagine sul terrorismo, e la conferma della custodia cautelare rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Terrorismo, Hannoun resta in carcere: il Riesame rafforza l’inchiesta su Hamas in Italia - Dopo il verdetto del Riesame, Augusta Montaruli invoca il massimo rigore e nuove indagini sui flussi di denaro. panorama.it