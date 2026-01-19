Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata nel pomeriggio di oggi, domenica 19 gennaio, con epicentro a Militello Rosmarino, nella provincia di Messina. L’evento si aggiunge alle recenti sollecitazioni sismiche nella regione, senza al momento segnalare danni o conseguenze significative. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla prudenza in caso di eventuali ulteriori scosse.

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.7 ha colpito la provincia di Messina nel pomeriggio di oggi, domenica 19 gennaio. L’evento sismico si inserisce in una sequenza ancora in corso, iniziata nella giornata di ieri e caratterizzata da numerose repliche, di cui abbiamo già riferito anche in mattinata. Secondo i dati diffusi dall’INGV, il sisma si è verificato alle 17.20, con epicentro a circa 4 chilometri da Militello Rosmarino, in provincia di Messina. L’ ipocentro è stato localizzato a una profondità di 8,8 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione nei comuni dell’area dei Nebrodi, ma al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terremoto a Messina, nuova scossa di magnitudo 3.7 con epicentro a Militello Rosmarino

Terremoto a Messina: scossa di magnitudo 4 con epicentro a Militello RosmarinoNella regione siciliana si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4, con epicentro a Militello Rosmarino.

Terremoto oggi a Messina, scossa di magnitudo 4 con epicentro a Militello Rosmarino: avvertita fino a CataniaOggi a Messina si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4, con epicentro a Militello Rosmarino e ipocentro a 8 chilometri di profondità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Terremoto a Messina, nuova scossa di magnitudo 3.7 con epicentro a Militello Rosmarino - 7 ha colpito la provincia di Messina nel pomeriggio di oggi, domenica 19 gennaio. thesocialpost.it