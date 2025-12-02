Tentano di rubare righelli e matite dagli scaffali | fermati
Sono due le persone fermate questa mattina, 2 dicembre, in via Piave dopo aver tentato di rubare della merce da un negozio di articoli per la casa. Secondo quanto appreso, a lanciare l'allarme è stato il titolare dell'esercizio commerciale - imprenditore cinese - che dopo essersi accorto dalle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
#Siracusa | Tentano di #rubare un ‘#auto: denunciati due uomini - facebook.com Vai su Facebook
Parma, tenta di rubare dei vestiti indossandoli sotto ai suoi: denunciato un 20enne Vai su X
Tentano di rubare nella piazzola ecologica. Il drone le incastra - Tentano un colpo al centro di raccolta comunale, ma vengono incastrate dal drone della polizia locale. Lo riporta ilgiorno.it