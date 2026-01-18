Tentato di rubare un apercar poi colpiscono carabiniere durante la fuga | 13enne e 14enne fermati al Vomero
Due minorenni sono stati fermati al Vomero dopo aver tentato di rubare un’auto e aver colpito un carabiniere durante la fuga. Il 14enne è stato denunciato alla Procura per i Minori, mentre il 13enne, non imputabile, è stato comunque segnalato alle autorità. L’episodio evidenzia le problematiche legate alla sicurezza e alla tutela dei minori coinvolti in atti criminali.
