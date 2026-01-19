Tenta di soffocare la figlia di cinque mesi | madre fermata dai carabinieri a Catania

A Catania, i carabinieri hanno fermato una donna in stato di agitazione che avrebbe tentato di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di mettere in sicurezza il bambino. La vicenda è attualmente sotto approfondimento, mentre la donna è stata condotta in caserma per le indagini.

Momenti di forte tensione a Catania, dove una donna in grave stato di agitazione avrebbe tentato di soffocare la figlia di appena cinque mesi con un cuscino. L'intervento tempestivo dei carabinieri, allertati da una chiamata al 112, ha evitato il peggio. L'allarme dato dalla sorella minorenne. L'episodio è avvenuto nell'abitazione di una famiglia originaria dell'Asia meridionale, residente da anni in città, nel rione marinaro della Plaia. Nel primo pomeriggio la donna avrebbe avuto una reazione improvvisa e violenta, arrivando a minacciare di uccidere la bambina. A lanciare l'allarme è stata la sorella minorenne della donna, che ha chiamato il numero di emergenza chiedendo aiuto.

