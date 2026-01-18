A Catania, una donna di 20 anni ha tentato di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. L’intervento tempestivo dei carabinieri, allertati dalla sorella tramite un sms, ha evitato il peggio. L’episodio si è verificato nel rione Marinaro della Plaia, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza familiare e sulle condizioni della madre. La bambina è stata soccorsa e ora si trova sotto osservazione.

L’allarme lanciato dalla sorella dopo il drammatico sms: “Vuole uccidere la bambina”. Momenti di terrore a Catania, nel rione marinaro della Plaia, dove una donna di 20 anni ha tentato di soffocare la figlia di appena cinque mesi con un cuscino. A salvare la neonata è stato l’intervento tempestivo dei carabinieri, allertati dalla sorella minorenne della giovane madre originaria del Bangladesh che aveva ricevuto un sms allarmante. Un messaggio in cui la donna avrebbe manifestato l’intenzione di voler uccidere la piccola. La ragazza, 15 anni, si trovava al piano inferiore dell’abitazione insieme ai genitori quando ha compreso che bisognava intervenire immediatamente.

🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Catania, tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino: salvata dai carabinieri dopo l’allarme della sorella

Catania, tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino: l’intervento provvidenziale dei Carabinieri

A Catania, i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente per impedire a una donna di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. L’intervento ha evitato conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza della bambina. La vicenda è ora sotto approfondimento delle autorità, che stanno valutando le motivazioni e le eventuali azioni da intraprendere.

Tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino: fermata dai carabinieri

Una donna è stata fermata dai carabinieri mentre cercava di soffocare la propria figlia di cinque mesi. L'intervento tempestivo ha evitato conseguenze peggiori, grazie alla pronta azione delle forze dell'ordine. La vicenda evidenzia l'importanza di interventi rapidi in situazioni di emergenza familiare, garantendo la sicurezza dei minori e il supporto alle famiglie in difficoltà.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Tenta di soffocare con un cuscino la bimba di cinque mesi: tragedia sfiorata dai Carabinieri a Catania - facebook.com facebook

#Catania, madre tenta di soffocare la figlia di 5 mesi, bloccata dai carabinieri x.com