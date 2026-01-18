Una donna è stata fermata dai carabinieri mentre cercava di soffocare la propria figlia di cinque mesi. L'intervento tempestivo ha evitato conseguenze peggiori, grazie alla pronta azione delle forze dell'ordine. La vicenda evidenzia l'importanza di interventi rapidi in situazioni di emergenza familiare, garantendo la sicurezza dei minori e il supporto alle famiglie in difficoltà.

Stava cercando di soffocare la figlia di appena cinque mesi quando i carabinieri sono intervenuti, sfondando la porta della camera da letto e bloccandola prima che fosse troppo tardi. È accaduto a Catania, dove una donna, in forte stato di agitazione, si era chiusa a chiave nella stanza con la neonata, utilizzando un cuscino nel tentativo di impedirle di respirare. A dare l'allarme è stata una sorella minorenne della donna che avrebbe chiamato il 112 chiedendo aiuto. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i militari del Radiomobile del comando provinciale di Catania, che hanno forzato l’ingresso dell’abitazione e fatto irruzione nella stanza, riuscendo a fermare la madre e a mettere in salvo la bambina. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino: fermata dai carabinieri

