Un tentativo di rapina presso una fermata dell’autobus a Napoli è stato neutralizzato dai carabinieri in borghese, che hanno arrestato un uomo di 52 anni già noto alle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato mentre una donna aspettava il mezzo pubblico, impedendo che il gesto si concretizzasse. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, confermando l’efficacia delle azioni di prevenzione e intervento sul territorio.

Fermata dell’autobus, tentata rapina sventata grazie ai carabinieri in borghese: arrestato il 52enne già noto alle forze dell’ordine. Napoli, domenica pomeriggio. Un uomo è in sella a uno scooter con targa coperta e si avvicina a una donna che sta aspettando l’autobus alla fermata Corso Amedeo di Savoia. In pochi secondi l’individuo tenta di strappare la borsa alla donna. La vittima ha 53 anni e viene scaraventata a terra. Delle urla fanno desistere il rapinatore. Sono i carabinieri della stazione di Capodimonte che in borghese stanno proprio effettuando un servizio antiborseggio. Il rapinatore scappa ma i militari a prendere il numero di targa dello scooter utilizzato da quell’uomo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli: Tenta di rapinare una donna che attende l’autobus. Carabinieri arrestano 52enne

A Marigliano, due persone sono state arrestate dai Carabinieri dopo aver rapinato uno smartphone a una ragazza di 14 anni nel centro cittadino. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto rapidamente, grazie alle segnalazioni di alcuni passanti, e ha portato al fermo dei sospetti poco distante dalla stazione. L’episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza.

