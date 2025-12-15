Lucia Mascino gli occhi dell’arte | Teatro e cinema pianeti distanti Ma vince sempre la squadra

Lucia Mascino, attrice anconetana, attraversa con eleganza e versatilità i mondi del teatro e del cinema, spesso considerati pianeti distinti. La sua carriera, ricca di successi e sfide, dimostra come la passione e il talento possano unire questi universi, dimostrando che alla fine vince sempre la squadra.

