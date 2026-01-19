Tamponamento sulla Variante all’altezza di Atripalda

Un tamponamento tra due veicoli si è verificato questa sera sulla Variante di Atripalda, in direzione di Avellino. L’incidente, avvenuto all’altezza di Atripalda, ha coinvolto due automobili e si è verificato in condizioni di traffico normale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e verificare eventuali conseguenze.

Un tamponamento tra due automobili si è verificato in serata lungo la Variante, all’altezza di Atripalda, in direzione Avellino. L’incidente, avvenuto da pochi istanti, ha interessato una delle principali arterie di collegamento dell’area. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, impegnata nella ricostruzione della dinamica del sinistro e nelle operazioni necessarie alla messa in sicurezza della carreggiata. Secondo le prime informazioni non si registrano feriti, e neanche a dirlo la cautela resta d’obbligo in attesa di ulteriori accertamenti. La circolazione ha subito rallentamenti contenuti, senza ripercussioni significative sul flusso del traffico.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Variante Aurelia, tamponamento tra auto all'altezza di Castagneto Carducci: tre feriti Leggi anche: Maxi tamponamento sull’A16: nove feriti all’altezza del casello di Baiano Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Maxi tamponamento sulla Variante Appia, traffico bloccato per due ore - Variante Appia bloccata per circa due ore sulla carreggiata in direzione Garigliano nei pressi dell'uscita di Minturno nel pomeriggio di oggi per un maxi tamponamento che ha coinvolto sette auto. latinaoggi.eu

IN CALIFORNIA LA NEBBIA HA TRASFORMATO UN INCIDENTE IN UN TAMPONAMENTO A CATENA DI 17 AUTO Una fitta nebbia ha causato un terribile tamponamento multiplo sulla Route 99 in California domenica mattina, coinvolgendo 17 veicoli - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.