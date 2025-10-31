Variante Aurelia tamponamento tra auto all' altezza di Castagneto Carducci | tre feriti

Incidente stradale sulla Variante Aurelia, all'altezza di Castagneto Carducci, dove si è verificato un violento tamponamento tra tre auto che viaggiavano in direzione sud. L'episodio si è verificato intorno alle 16.30 di oggi, venerdì 31 ottobre. Sul posto i volontari della Misericordia di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

