Tajani | Interessi Usa e Ue coincidono | nessuno può fare a meno dell' altro

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato come gli interessi di Stati Uniti e Unione Europea siano strettamente intrecciati. Durante un punto stampa al Parlamento di Strasburgo, Tajani ha evidenziato che nessuno dei due attori può prescindere dall’altro, confermando l'importanza di una cooperazione stabile e reciproca nel contesto internazionale.

