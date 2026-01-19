Tajani | Interessi Usa e Ue coincidono | nessuno può fare a meno dell' altro
Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha sottolineato come gli interessi di Stati Uniti e Unione Europea siano strettamente intrecciati. Durante un punto stampa al Parlamento di Strasburgo, Tajani ha evidenziato che nessuno dei due attori può prescindere dall’altro, confermando l'importanza di una cooperazione stabile e reciproca nel contesto internazionale.
"Interessi Usa e Ue coincidono perché nessuno può fare a meno dell'altro". L'ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani in un punto stampa al Parlamento europeo di Strasburgo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Tajani agli Ambasciatori: Gli Usa non possono fare a meno dell'Europa e viceversa – Il videoIl ministro Tajani sottolinea l'importanza della collaborazione tra Europa e Stati Uniti, evidenziando le relazioni solide e reciproche tra i due blocchi.
"Nessuno può dire togliti a nessuno, ma...". Tajani “ricuce” Forza Italia in Sicilia: ecco il patto su giunta e partitoTajani ha avviato un percorso di ricostruzione all’interno di Forza Italia in Sicilia, sottolineando l’importanza del dialogo e del confronto interno.
Groenlandia, Tajani “Unità Occidente è fondamentale” - ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa non può fare a meno degli Usa ma anche gli Usa non possono fare a meno dell’Europa. lagazzettadelmezzogiorno.it
Usa: Tajani, Interessi Usa e Ue coincidono perché nessuno può fare a meno dell'altro
Tajani: l’Artico è una regione strategica per gli interessi politici italiani - facebook.com facebook
Il via libera al trattato UE-Mercosur è storico: grazie al lavoro del Governo e al ruolo di Tajani sono state rafforzate tutele agricole, reciprocità e clausole di salvaguardia. Forza Italia si conferma centrale nel PPE mentre l’Italia difende i suoi interessi e il Made in x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.