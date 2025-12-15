Tajani agli Ambasciatori | Gli Usa non possono fare a meno dell' Europa e viceversa – Il video

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro Tajani sottolinea l'importanza della collaborazione tra Europa e Stati Uniti, evidenziando le relazioni solide e reciproche tra i due blocchi. Durante un intervento agli ambasciatori, ribadisce che la cooperazione transatlantica è essenziale per affrontare sfide comuni, sottolineando l'instaurazione di rapporti eccellenti con la nuova amministrazione americana.

Immagine generica

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Il Governo ha instaurato da subito relazioni eccellenti con la nuova amministrazione Usa" e "la nostra posizione è chiara: l'Usa non può fare a meno dell'Europa e l'Europa non può fare meno degli Usa. Sulla base di questo assunto l'Italia è in prima linea per alimentare le relazioni tra le due sponde dell'Atlantico". Lo ha detto il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in apertura della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori alla Farnesina. Farnesina Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

Tajani agli Ambasciatori: Gli Usa non possono fare a meno dell'Europa e viceversa

Video Tajani agli Ambasciatori: Gli Usa non possono fare a meno dell'Europa e viceversa

tajani agli ambasciatori usaTajani agli ambasciatori: Gli USA non possono fare a meno dell'Europa e viceversa - (Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Il Governo ha instaurato da subito relazioni eccellenti con la nuova amministrazione Usa" e "la nostra posizione è chiara: l'Usa non può fare a meno dell'Europa ... msn.com

tajani agli ambasciatori usaAlla Farnesina si apre la XVIII Conferenza degli ambasciatori d'Italia nel mondo - Si apre oggi alla Farnesina la XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia nel mondo. ansa.it