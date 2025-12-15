Tajani agli Ambasciatori | Gli Usa non possono fare a meno dell' Europa e viceversa – Il video

Il ministro Tajani sottolinea l'importanza della collaborazione tra Europa e Stati Uniti, evidenziando le relazioni solide e reciproche tra i due blocchi. Durante un intervento agli ambasciatori, ribadisce che la cooperazione transatlantica è essenziale per affrontare sfide comuni, sottolineando l'instaurazione di rapporti eccellenti con la nuova amministrazione americana.

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2025 "Il Governo ha instaurato da subito relazioni eccellenti con la nuova amministrazione Usa" e "la nostra posizione è chiara: l'Usa non può fare a meno dell'Europa e l'Europa non può fare meno degli Usa. Sulla base di questo assunto l'Italia è in prima linea per alimentare le relazioni tra le due sponde dell'Atlantico". Lo ha detto il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in apertura della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori alla Farnesina.

Tajani agli Ambasciatori: Gli Usa non possono fare a meno dell'Europa e viceversa

