Nessuno può dire togliti a nessuno ma Tajani ricuce Forza Italia in Sicilia | ecco il patto su giunta e partito

Tajani ha avviato un percorso di ricostruzione all’interno di Forza Italia in Sicilia, sottolineando l’importanza del dialogo e del confronto interno. La sua iniziativa mira a rafforzare il partito e a favorire un clima di collaborazione, pur mantenendo ferme alcune linee di coerenza. La strategia si basa sulla volontà di rinnovare il rapporto tra leadership e militanti, promuovendo un ambiente di confronto aperto e rispettoso.

Il mantra di giornata è «Forza Italia non è una caserma». Con tanto di corollario: «Le critiche sono ammesse se sono costruttive, ma non sui giornali». Sono frasi che il leader nazionale Antonio Tajani ripeterà più volte nel corso di una lunga giornata palermitana, iniziata con un bagno di folla al Politeama e terminata con una riunione di tre ore a porte chiuse insieme ai deputati all'Ars.Sa, Tajani, che il partito è una pentola a pressione. Pronto a esplodere in vista del congresso che per ora vede come unico candidato ufficiale il segretario particolare di Schifani, Marcello Caruso, e di un un rimpasto nella giunta regionale.

