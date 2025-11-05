Quattro tagli perfetti per chi ha i capelli ricci | le tendenze dell' autunno

Il fascino selvaggio e ribelle dei capelli ricci è una delle tendenze molto amate dalle hair-stylist per la stagione autunno – inverno 20252026. Le chiome ricce tornano a brillare in tutto il loro naturale splendore. Sono infatti protagoniste indiscusse delle passerelle e dei saloni di bellezza più ricercati. Sono valorizzate per la loro naturale ecletticità e versatilità. Vengono sfoggiati in tutte le loro varianti e declinazioni. Dall’effetto voluminoso, a quello strutturato sino ad optare per l’ effetto crespo naturale, numerose sono le possibilità per questo tipo di capigliatura. Sono una vera e propria icona di libertà e trasudano personalità da vendere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

