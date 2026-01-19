Il Pascale di Napoli ha effettuato per la prima volta un prelievo di cornee, segnando un importante passo avanti nella sua attività. Questa iniziativa rappresenta un’espansione delle capacità dell’Istituto dei tumori, tradizionalmente focalizzato sulla ricerca e cura oncologica, aprendo nuove possibilità nel campo delle donazioni di tessuti. Un risultato che testimonia l’impegno del Pascale nel contribuire a migliorare le opportunità di cura e ricerca.

Per la prima volta nella sua storia il Pascale ha effettuato un prelievo di cornee. Un evento di grande rilevanza per l’Istituto dei tumori di Napoli, tradizionalmente non coinvolto nelle attività di donazione dei tessuti. Il risultato è stato possibile grazie all’ ingresso dell’Irccs oncologico nella rete trapianti della Regione Campania, avvenuto circa un anno fa. Il prelievo è stato effettuato su una paziente deceduta presso l’Unità di rianimazione, che aveva espresso in vita la propria volontà di donare gli organi. “Questo evento rappresenta un significativo passo avanti per il sistema sanitario campano e dimostra come anche strutture ad alta specializzazione oncologica possano contribuire in modo concreto alla rete dei trapianti, offrendo una speranza reale a tanti pazienti in attesa”, ha dichiarato il direttore generale del Pascale Maurizio di Mauro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Svolta al Pascale: effettuato il primo prelievo di cornee

Al Pascale primo prelievo di cornee, svolta per l’Istituto tumori di Napoli

L’Istituto tumori di Napoli ha compiuto un passo importante, effettuando per la prima volta nella sua storia un prelievo di cornee. Questa iniziativa rappresenta un segnale di sviluppo e impegno nella cura e nella ricerca, ampliando le possibilità di trattamento e di assistenza ai pazienti. Il prelievo si inserisce in un percorso di innovazione volto a migliorare le strategie terapeutiche e a promuovere la sensibilità verso le donazioni di organi.

Pascale, primo prelievo di cornee: una nuova opportunità per i pazienti

L’Istituto dei Tumori di Napoli ha recentemente eseguito il suo primo prelievo di cornee, segnando una tappa importante nel campo della donazione e della cura oculistica. Questa iniziativa apre nuove possibilità per i pazienti in attesa di trapianto, contribuendo a migliorare la qualità della vita di chi necessita di interventi rigenerativi. Un passo avanti che evidenzia l’impegno dell’istituto nel promuovere l’innovazione e la solidarietà.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Napoli, al Pascale primo prelievo di cornee: una svolta per l'Istituto tumori di Napoli - All'Istituto dei tumori di Napoli Fondazione Pascale è stato effettuato per la prima volta nella sua storia un prelievo di cornee. msn.com