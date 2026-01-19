Pascale primo prelievo di cornee | una nuova opportunità per i pazienti

L’Istituto dei Tumori di Napoli ha recentemente eseguito il suo primo prelievo di cornee, segnando una tappa importante nel campo della donazione e della cura oculistica. Questa iniziativa apre nuove possibilità per i pazienti in attesa di trapianto, contribuendo a migliorare la qualità della vita di chi necessita di interventi rigenerativi. Un passo avanti che evidenzia l’impegno dell’istituto nel promuovere l’innovazione e la solidarietà.

Per la prima volta nella sua storia, l’Istituto dei tumori di Napoli ha effettuato un prelievo di cornee. Un evento di grande rilevanza per una struttura oncologica di alta specializzazione, tradizionalmente non coinvolta nelle attività di donazione di tessuti, che segna invece un cambio di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

All'Istituto Pascale di Napoli è stato eseguito il primo prelievo di cornee da una paziente deceduta, segnando un importante passo avanti per l’ospedale. Dopo aver aderito da un anno alla rete trapianti della Campania, la struttura conferma il proprio impegno nel settore dei trapianti, contribuendo alla raccolta e alla destinazione di organi e tessuti per i pazienti in attesa di intervento.

