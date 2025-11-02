derubavano anziane inseguiti e arrestati tre ladri provetti

SORESINA (Cremona) Donne anziane e possibilmente vulnerabili. La banda del furto con destrezza bloccata e arrestata dai carabinieri del nucleo operativo di Crema agiva con cura, studiando le proprie vittime e andando a colpo sicuro. Un uomo di 40 anni e due donne, di 33 e 26 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici (operavano in tutto il nord Italia), sono stati fermati mentre cercavano di allontanarsi da un supermercato di Soresina, dove avevano appena colpito. Il modus operandi della banda era consolidato: lui, l’uomo, fuori a fare il palo, loro, le donne, all’interno ad agire. Da qualche giorno i militari di Crema erano all’erta, dopo le segnalazioni arrivate relative a furti con destrezza in supermercati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

