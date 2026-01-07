Aule fredde alla succursale dell' Alessi studenti e docenti rimandati a casa

A causa di un guasto alla pompa di calore, la succursale del liceo scientifico Alessi è rimasta priva di riscaldamento. Alle ore 11, studenti e docenti sono stati inviati a casa per ragioni di sicurezza e comfort. L'intervento di manutenzione è in corso per ripristinare al più presto le condizioni ottimali dell'edificio.

Guasto alla pompa di calore della succursale del liceo scientifico Alessi e alle ore 11 gli studenti sono stati rimandati a casa.La Provincia di Perugia rende noto che si è verificato, questa mattina, un guasto alla pompa di calore della sede succursale del liceo scientifico Alessi in viale.

