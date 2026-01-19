Studente accoltellato a La Spezia oggi interrogatorio del ragazzo fermato

Oggi si svolge l'interrogatorio di garanzia del ragazzo di 19 anni fermato per l'accoltellamento di Youssef Abanoud a La Spezia, avvenuto venerdì 16 gennaio. L'indagato è accusato di aver causato la morte del coetaneo, studente dell'istituto Einaudi-Chiodo. L'udienza sarà decisiva per chiarire i dettagli dell'incidente e le eventuali responsabilità.

(Adnkronos) – È previsto per oggi l’interrogatorio di garanzia per il ragazzo di 19 anni accusato di aver ucciso a coltellate venerdì 16 gennaio Abanoud Youssef, suo compagno di scuola all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Sarebbe stata una foto scambiata con una ragazza a scatenare l’aggressione che ha portato alla morte dello studente 18enne, secondo quanto avrebbe riferito al gip durante l’interrogatorio Zouhair Atif. Intanto questa mattina un centinaio di studenti di La Spezia, provenienti da diversi istituti, si sono riuniti davanti all'ingresso dell'Einaudi-Chiodo. Oggi la scuola ha riaperto e gli studenti si sono recati per ricordare il giovane in una veglia durante la quale non sono mancati momenti di tensione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Morto lo studente accoltellato in una scuola di La Spezia. Fermato un minorenne

È deceduto lo studente ferito con un coltello all’interno dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” di La Spezia. La vittima, accoltellata all’addome e alla milza da un coetaneo, è stata soccorsa ma non ce l’ha fatta. Un minorenne è stato fermato in relazione all’incidente. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza nelle scuole e sulle modalità di prevenzione di simili episodi.

