Strada provinciale sprofonda | famiglie isolate senza acqua e luce

Una frana sulla strada provinciale Frasso–Nansignano ha provocato un cratere che ha isolato alcune famiglie del borgo sannita. La strada è stata chiusa, lasciando senza acqua e luce i residenti nelle zone interessate. La situazione richiede interventi urgenti per garantire la sicurezza e ripristinare i servizi essenziali alle abitazioni colpite.

Tempo di lettura: 2 minuti Un vero e proprio cratere si è aperto lungo la strada provinciale Frasso–Nansignano, causando gravi disagi ai residenti del piccolo borgo sannita. A denunciarlo è l’ Associazione A Tua Difesa, guidata dall’avvocato Massimo Viscusi, che parla di una situazione “ ignobile, vergognosa e umiliante ” per le famiglie coinvolte, in particolare anziani e persone fragili. Secondo quanto segnalato, a causa del cedimento della carreggiata numerosi cittadini sono rimasti di fatto isolati. Per raggiungere Frasso Telesino sono costretti a percorrere lunghi giri alternativi attraverso strade di montagna, con evidenti difficoltà soprattutto per chi ha problemi di salute o necessità urgenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

L'asilo nido "Damiano Chiesa" di Camerano è stato temporaneamente chiuso a causa di problemi infrastrutturali, tra cui assenza di riscaldamento, acqua e luce. La decisione, comunicata senza preavviso, ha sollevato preoccupazioni tra le famiglie, mentre il Comune ha risposto con ritardi nelle comunicazioni. La situazione evidenzia la necessità di un intervento tempestivo per garantire la sicurezza e il benessere dei bambini.

A seguito degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina centrale, più di un milione di famiglie nella regione di Dnipropetrovsk si trovano senza acqua e luce. Questa situazione evidenzia le conseguenze delle recenti operazioni militari sul sistema di approvvigionamento essenziale per le comunità locali.

