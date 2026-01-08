Ucraina | Kiev un mln famiglie senza acqua né luce dopo raid russi

A seguito degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina centrale, più di un milione di famiglie nella regione di Dnipropetrovsk si trovano senza acqua e luce. Questa situazione evidenzia le conseguenze delle recenti operazioni militari sul sistema di approvvigionamento essenziale per le comunità locali.

Kiev, 8 gen. (AdnkronosAfp) - Più di un milione di famiglie nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina centrale, sono rimaste senza acqua ed elettricità dopo gli attacchi notturni russi alle infrastrutture energetiche del Paese. Lo ha dichiarato sui social media Oleksy Kuleba, vice primo ministro per la ricostruzione dell'Ucraina, aggiungendo che "i lavori di riparazione proseguono nella regione di Dnipropetrovsk per ripristinare la fornitura di riscaldamento e acqua a oltre un milione di utenti".

Guerra Ucraina, droni russi contro Zaporizhzhia: 737 attacchi in 24 ore. Evacuazione per 3.000 bambini e famiglie. E Zelensky cambia ministro della Difesa - Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 64 droni ucraini la scorsa notte: lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. ilmessaggero.it

Ucraina, pesanti raid russi nella notte su Odessa. Scatta l’allarme: oltre un milione di famiglie senza luce - Nella notte, pesanti attacchi russi hanno colpito infrastrutture energetiche e industriali in Ucraina, lasciando "più di un milione di utenze senza elettricità", come riportato da Kiev e rilanciato ... affaritaliani.it

#TG2000 - #Ucraina, i volenterosi a fianco di #Kiev. Sostegno anche dall’Italia #7gennaio #Macron #Starmer #Zelensky #Donbass #Lavrov #Pokrovsk #Odessa #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Sumy #Leopoli #TV2000 @tg200 x.com

askanews. . Il vertice dei #volenterosi : "Sì degli #USA alle garanzie di sicurezza per #Kiev". Oltre trenta leader si sono riuniti a #Parigi e hanno preso impegni per il cessate il fuoco in #Ucraina, per garantire la sicurezza e confermare il sostegno a Kiev - #Coali - facebook.com facebook

