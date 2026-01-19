Stefano De Martino morto papà Enrico | l' ex ballerino professionista aveva 61 anni

Stefano De Martino, noto ex ballerino professionista, ha perso il padre Enrico, di 61 anni. Quest’ultimo, da tempo, viveva con problemi di salute. La notizia ha suscitato tristezza e cordoglio tra amici e familiari. La famiglia si unisce nel ricordo di Enrico, ricordandolo come un uomo di grande affetto e integrità.

Lutto per Stefano De Martino. È morto il padre Enrico, aveva 61 anni e da tempo conviveva con condizioni di salute delicate. Il conduttore e ballerino era molto legato alla figura paterna nonostante un rapporto costruito nel tempo, fatto di passaggi complessi e di un affetto maturato con gli anni. Nel corso di diverse interviste, De Martino ha raccontato più volte il legame con il padre, descritto come intenso ma inizialmente segnato da una certa rigidità. Enrico De Martino, uomo pragmatico e attento, aveva guardato con preoccupazione alla scelta del figlio di dedicarsi alla danza, temendo le difficoltà e i sacrifici di un percorso artistico incerto. 🔗 Leggi su Leggo.it

