Lutto per Stefano De Martino è morto il papà Enrico | l’ex ballerino professionista aveva 61 anni

Lutto per il conduttore Stefano De Martino: è morto, a soli 61 anni, il papà Enrico. L’uomo, che come rivela Fanpage, era da tempo in condizioni di salute precarie, era stato un ballerino professionista, passione che ha trasmesso al figlio Stefano. Enrico De Martino abbandonò il mondo della danza a soli 25 anni dopo aver scoperto la gravidanza della moglie. Proprio la danza è stata motivo di attrito tra il conduttore di Affari Tuoi e il padre: l’uomo, infatti, ha sempre guardato con preoccupazione alla scelta del figlio di dedicarsi al ballo per via delle difficoltà del settore. “È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente, non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica. 🔗 Leggi su Tpi.it

