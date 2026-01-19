Il 19 gennaio 2026, Stefano De Martino ha annunciato la scomparsa di suo padre, Enrico De Martino, deceduto all'età di 61 anni. La perdita rappresenta un momento difficile per il conduttore televisivo, che si unisce al dolore della famiglia in un momento di lutto. La notizia è stata confermata ufficialmente e richiama l’attenzione sulla vicinanza e il rispetto verso la memoria di Enrico De Martino.

Si è spento a 61 anni Enrico De Martino, padre del conduttore televisivo Stefano De Martino. Giornata di dolore per Stefano De Martino, che questa mattina, lunedì 19 gennaio 2026, ha perso il padre Enrico De Martino, morto all’età di 61 anni. L’uomo, ex ballerino professionista, era malato da tempo, come riportato da Fanpage, anche se la famiglia ha sempre scelto la via della riservatezza. Enrico De Martino non ha mai cercato esposizione mediatica, restando defilato rispetto al successo del figlio, diventato uno dei personaggi più popolari della televisione italiana. Tuttavia, la danza rappresentava un filo invisibile ma significativo tra padre e figlio, entrambi legati allo stesso mondo artistico. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stefano De Martino in lutto: è morto il padre Enrico

Grave lutto per Stefano De Martino, è morto il padre Enrico

Il 19 gennaio, Stefano De Martino ha perso il padre Enrico, morto all’età di 61 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva da tempo problemi di salute. La scomparsa rappresenta un momento di grande dolore per la famiglia, che si trova ad affrontare questa perdita improvvisa e significativa.

Lutto per Stefano De Martino: addio al padre Enrico, morto a 61 anni

Il mondo dello spettacolo piange la perdita di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, scomparso all’età di 61 anni. La notizia, diffusa nella mattinata del 19 gennaio, segna un momento di tristezza per la famiglia e i fan del conduttore. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione e dolore, ricordando l’importanza della famiglia in momenti così difficili.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Lutto per Stefano De Martino, è morto il padre Enrico - È morto il padre Enrico, che si è spento la mattina del 19 gennaio all'età di 61 anni. fanpage.it