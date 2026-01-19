Il 19 gennaio, Stefano De Martino ha perso il padre Enrico, morto all’età di 61 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva da tempo problemi di salute. La scomparsa rappresenta un momento di grande dolore per la famiglia, che si trova ad affrontare questa perdita improvvisa e significativa.

© Dilei.it - Grave lutto per Stefano De Martino, è morto il padre Enrico

