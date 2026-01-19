Stefano De Martino il dramma | morto il padre Enrico aveva 61 anni

Stefano De Martino ha perso suo padre, Enrico, scomparso all'età di 61 anni. La notizia, riportata da Fanpage, indica che l'uomo stava attraversando un periodo di salute difficile da tempo. Un momento doloroso per il ballerino, che si confronta con questa perdita improvvisa e significativa.

Morto il papà di Stefano De Martino, Enrico. Aveva 61 anni. Lo riporta Fanpage, secondo cui l'uomo da tempo sarebbe stato in condizioni di salute precarie. A unire padre e figlio è sempre stata la passione per la danza, nonostante all'inizio il signor Enrico avesse provato a dissuadere il figlio dall'intraprendere quel tipo di carriera. "Non voleva farmi ballare", aveva confessato l'ex ballerino a Bruno Vespa in una puntata di Cinque Minuti. Lo stesso Enrico De Martino ne aveva parlato in un'intervista al Corriere della Sera: "È un lavoro impegnativo, sia fisicamente che mentalmente, non puoi uscire la sera con gli amici perché si prova sempre, anche il sabato e la domenica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

