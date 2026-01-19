Lutto per Stefano De Martino è morto il padre Enrico | aveva 61 anni

Il mondo dello spettacolo si stringe attorno a Stefano De Martino per la perdita del padre, Enrico De Martino, scomparso il 19 gennaio all’età di 61 anni. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e fan, ricordando la figura di un uomo che ha avuto un ruolo importante nella vita del ballerino e conduttore.

Lutto per Stefano De Martino: è morto il padre Enrico De Martino nella mattina del 19 gennaio all’età di 61 anni. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla famiglia, l’uomo versava da tempo in condizioni di salute precarie. Il rapporto tra Stefano e suo padre Enrico è sempre stato definito profondo e complesso. Il conduttore ha più volte raccontato l’affetto condiviso con il genitore, in particolare grazie alla comune passione per la danza, nonostante inizialmente il padre fosse contrario alla carriera del figlio nel settore. “Non voleva farmi ballare”, aveva dichiarato Stefano De Martino durante una puntata di Cinque Minuti con Bruno Vespa, sottolineando le preoccupazioni del padre sulle difficoltà della professione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

