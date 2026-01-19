addio al padre di stefano de martino enrico aveva 61 anni

È scomparso a Torre Annunziata Enrico, padre di Stefano De Martino, all’età di 61 anni. La sua perdita rappresenta un momento di lutto per la famiglia e la comunità. L’articolo fornisce dettagli sulla sua vita e sulle circostanze del decesso, offrendo un ricordo sobrio e rispettoso di questa perdita.

Un lutto inaspettato per Stefano De Martino, suo padre Enrico all’età di 61 anni si è spento a causa di una malattia che lo aveva colpito da tempo. A dare la notizia è stato Fanpage e successivamente è stata confermata dell’entourage del conduttore a Adn Kronos. I due erano molto legati e anche Enrico nasce come ballerino, ma colui che ha fatto davvero carriera con la danza è stato Stefano De Martino che ora è uno dei conduttori di punta della Rai. I due hanno sempre avuto un legame profondo e recentemente l’uno ha parlato dell’altro. Enrico, qualche mese fa, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera esprimendo grande orgoglio per suo figlio; mentre Stefano ha espresso contentezza per essere sempre in tv in modo tale che suo padre potesse vederlo ogni sera e fargli, a suo modo, compagnia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

