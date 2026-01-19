Lutto per Stefano De Martino | addio al padre Enrico morto a 61 anni

Il mondo dello spettacolo piange la perdita di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, scomparso all’età di 61 anni. La notizia, diffusa nella mattinata del 19 gennaio, segna un momento di tristezza per la famiglia e i fan del conduttore. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione e dolore, ricordando l’importanza della famiglia in momenti così difficili.

Grande dolore per Stefano De Martino. Nella mattinata del 19 gennaio si è spento Enrico De Martino, padre del conduttore televisivo, all’età di 61 anni. Secondo quanto trapela, l’uomo da tempo affrontava problemi di salute, che ne avevano progressivamente aggravato le condizioni. La notizia ha suscitato grande commozione nel mondo dello spettacolo e tra i fan del presentatore, molto legato alla figura paterna. Un rapporto profondo e non sempre semplice. Tra Stefano ed Enrico De Martino il rapporto è stato sempre molto intenso e articolato, come lo stesso conduttore ha raccontato più volte nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

