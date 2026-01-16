Chiude la mensa ferroviaria di Napoli centrale | a rischio 12 posti di lavoro

Il 28 febbraio 2026 è prevista la chiusura della mensa ferroviaria di Napoli Centrale, un servizio storico per i pendolari e il personale ferroviario. La decisione, comunicata dai rappresentanti sindacali Angelo Lustro, Massimo Aversa e Pierino Ferraiuolo, mette in discussione la perdita di dodici posti di lavoro. Questa decisione evidenzia le sfide del settore e l’impatto sociale della chiusura di un punto di riferimento per molti utenti.

