Chiude la mensa ferroviaria di Napoli centrale | a rischio 12 posti di lavoro

Il 28 febbraio 2026 è prevista la chiusura della mensa ferroviaria di Napoli Centrale, un servizio storico per i pendolari e il personale ferroviario. La decisione, comunicata dai rappresentanti sindacali Angelo Lustro, Massimo Aversa e Pierino Ferraiuolo, mette in discussione la perdita di dodici posti di lavoro. Questa decisione evidenzia le sfide del settore e l’impatto sociale della chiusura di un punto di riferimento per molti utenti.

"Il prossimo 28 febbraio 2026 chiuderà la storica mensa ferroviaria di Napoli Centrale". E' quanto affermano Angelo Lustro, Massimo Aversa e Pierino Ferraiuolo, rispettivamente segretari generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti. "La comunicazione - riferiscono i sindacalisti - è arrivata da. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

