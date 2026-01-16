Sindacato trasporti | Il 28 febbraio chiude la mensa ferroviaria di Napoli Centrale

Il 28 febbraio 2026 segnerà la chiusura della storica mensa ferroviaria di Napoli Centrale, un punto di riferimento per i viaggiatori della stazione. La decisione, comunicata dal sindacato dei trasporti, suscita attenzione tra lavoratori e utenti, che si interrogano sulle conseguenze di questa scelta. La chiusura rappresenta un cambiamento significativo nel panorama dei servizi offerti all’interno della stazione napoletana.

Il prossimo 28 febbraio 2026 chiuderà la storica mensa ferroviaria di Napoli Centrale". E' quanto affermano Angelo Lustro, Massimo Aversa e Pierino Ferraiuolo, rispettivamente segretari generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti. " La comunicazione – riferiscono i sindacalisti – è arrivata da Ferservizi, società del Gruppo FS che gestisce il servizio per conto di RFI. Una decisione improvvisa e inaccettabile che mette a rischio 12 posti di lavoro e cancella un presidio sociale da anni al servizio della città". "La mensa, gestita dalla società Elior – sottolineano Lustro, Aversa e Ferraiuolo – non è soltanto un punto di ristoro per il personale ferroviario, ma un luogo di riferimento quotidiano per studenti, lavoratori, cittadini e turisti.

