Spagna vagoni precipitati | è strage decine di morti
Un incidente ferroviario si è verificato domenica 18 gennaio in Andalusia, lungo la linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, causando numerose vittime. Intorno alle 19:39, alcuni vagoni sono precipitati, provocando una grave emergenza. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e fare luce sulle cause dell’incidente.
Un grave incidente ferroviario ha sconvolto l’Andalusia domenica 18 gennaio intorno alle 19:39, sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia. Un treno Iryo, partito da Malaga alle 18:40 con 317 passeggeri diretto a Madrid Puerta de Atocha, è deragliato nei pressi della stazione di Adamuz, nei deviatoi di ingresso alla via 1. Gli ultimi vagoni (dal 6 all’8) si sono ribaltati e hanno invaso la via contigua, colpendo frontalmente un treno Alvia di Renfe (Madrid-Huelva, circa 200 passeggeri a bordo) che transitava in senso opposto. L’impatto ha provocato il deragliamento del secondo convoglio: i primi due vagoni dell’Alvia sono precipitati in un terrapieno di circa 4-5 metri, creando un ammasso di lamiere, poltrone e bagagli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti, decine i feriti. Tre vagoni precipitati, passeggeri intrappolati
Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, vicino ad Aldamuz, Cordova, provocando la morte di 39 persone e il ferimento di numerosi altri. Due treni sono deragliati, con tre vagoni che sono precipitati e alcuni passeggeri rimasti intrappolati. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite, e le autorità stanno conducendo le indagini per determinare le circostanze dell'accaduto.
Spagna, scontro tra due treni ad alta velocità in Andalusia: almeno 10 morti e decine di feriti, vagoni ribaltati
Un grave incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, coinvolgendo due treni ad alta velocità che sono deragliati e si sono scontrati. L’incidente ha causato almeno 10 vittime e numerosi feriti, con vagoni ribaltati e danni significativi. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente.
