Spagna scontro tra due treni ad alta velocità in Andalusia | almeno 10 morti e decine di feriti vagoni ribaltati

Un grave incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, coinvolgendo due treni ad alta velocità che sono deragliati e si sono scontrati. L’incidente ha causato almeno 10 vittime e numerosi feriti, con vagoni ribaltati e danni significativi. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente.

L’incidente ad Adamuz: due convogli deragliano e si scontrano. Sono almeno 10 le vittime del gravissimo incidente ferroviario avvenuto nel pomeriggio ad Adamuz, località della provincia di Cordoba, in Andalusia. Due treni ad alta velocità sono deragliati e si sono scontrati lungo la linea che collega Madrid al Sud della Spagna, provocando una delle peggiori tragedie ferroviarie degli ultimi anni nel Paese. Secondo i servizi di emergenza regionali, i feriti sarebbero almeno un centinaio, con 25 persone in condizioni critiche. Il numero delle vittime potrebbe purtroppo aumentare nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

**Spagna: scontro fra treni alta velocità, almeno 2 morti e molti feriti**

Spagna, deragliano due treni vicino Cordova: 5 vittime e feriti, Alta Velocità bloccata tra Madrid e l’Andalusia

