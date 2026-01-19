Spagna deragliano due treni in Andalusia | 39 morti decine i feriti Tre vagoni precipitati passeggeri intrappolati

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, vicino ad Aldamuz, Cordova, provocando la morte di 39 persone e il ferimento di numerosi altri. Due treni sono deragliati, con tre vagoni che sono precipitati e alcuni passeggeri rimasti intrappolati. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite, e le autorità stanno conducendo le indagini per determinare le circostanze dell'accaduto.

Due treni ad alta velocità sono deragliati in Spagna, all'altezza della località di Adamuz (Cordova), in Andalusia: sono almeno 39 i corpi delle vittime recuperate fra le lamiere dei vagoni, segnalano i servizi diemergenza. Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, ci sarebberostati almeno 21 morti e 22 feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402). Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia (900101020). Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha parlato di «una notte di profondo dolore». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

