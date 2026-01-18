Spagna deragliano due treni vicino Cordova | 5 vittime e feriti Alta Velocità bloccata tra Madrid e l’Andalusia

Due treni ad alta velocità sono deragliati nelle vicinanze di Adamuz, nella provincia di Cordova, in Spagna. L’incidente ha causato cinque vittime e diversi feriti. La circolazione tra Madrid e l’Andalusia è attualmente sospesa, con le autorità che stanno intervenendo per gestire la situazione e effettuare le verifiche necessarie.

Due treni dell’alta velocità sono deragliati in Spagna, vicino alla località di Adamuz, nella provincia di Cordova. Ne ha dato notizia la società che amministra le infrastrutture ferroviarie spagnole, Adif. La radio tv pubblica spagnola Rtve ha riportato, citando fonti della Guardia Civile, che nell’incidente ferroviario sono morte cinque persone. I servizi di emergenza dell’Andalusia hanno riferito su X che il bilancio dell’incidente è ad ora di almeno cinque vittime e 25 feriti gravi. “Il treno LD AV 6189 di Iryo, da Malaga a Puerta de Atocha, è deragliato presso il binario di raccordo 1 di Adamuz, invadendo il binario adiacente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Spagna, deragliano due treni vicino Cordova: 5 vittime e feriti, Alta Velocità bloccata tra Madrid e Andalusia

