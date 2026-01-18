Spagna | scontro fra treni alta velocità almeno 2 morti e molti feriti**

Lo scontro tra due treni ad alta velocità avvenuto ad Adamuz, Cordova, ha provocato almeno due vittime e numerosi feriti. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, coinvolgendo treni di un servizio ferroviario ad alta velocità. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e stanno prestando assistenza alle persone coinvolte.

Madrid, 18 gen. (Adnkronos) - Lo scontro fra due treni ad alta velocità ad Adamuz (Cordova) questo pomeriggio ha causato due morti e diversi feriti, secondo fonti della Guardia Civil. I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto e stanno contribuendo al salvataggio dei passeggeri intrappolati. Il treno della compagnia Iryo coinvolto nell'incidente trasportava 300 persone e la causa del deragliamento è attualmente sconosciuta.

Due treni ad alta velocità si sono scontrati nel sud della Spagna, ad Adamuz, causando feriti e potenziali vittime. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio, è stato confermato dalla Guardia Civil. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare l’entità dei danni.

Nella regione di Córdoba, in Spagna, due treni ad alta velocità sono rimasti coinvolti in un incidente a Adamuz. L'evento, avvenuto nel pomeriggio, ha causato feriti e si stanno ancora valutando le eventuali vittime. La Guardia Civil sta intervenendo per gestire la situazione e fornire aggiornamenti ufficiali.

