Spagna le prime ipotesi sul disastro ferroviario | forse il deragliamento per un giunto saltato

Le autorità spagnole stanno indagando sulle cause del recente disastro ferroviario, con le prime ipotesi che puntano a un possibile deragliamento causato da un giunto saltato. Testimoni riferiscono di un impatto improvviso e violento, mentre le squadre di soccorso sono al lavoro per assistere i feriti e chiarire le dinamiche dell'incidente. La comunità attende aggiornamenti sulle cause e sulle misure preventive future.

"È stato un caos totale. È stato terribile. Siamo stati sbalzati in aria. Grazie a Dio sto bene, ma c'erano molte persone in condizioni peggiori di me", ha spiegato una superstite a El Pais, prima di chiarire cosa è accaduto prima dell'incidente La più grande strage ferroviaria da quando il servizio di trasporti su rotaia è stato privatizzato ha sconvolto la Spagna. Due treni dell’Alta Velocità, un Iryo, con 317 passeggeri diretto da Malaga a Madrid stazione Puerta de Atocha, e un convoglio diretto, che circolava in direzione opposta da Madrid a Huelva, si sono scontrati a una velocità impressionante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia lungo la linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, con un deragliamento sul rettilineo. L'ipotesi principale riguarda un possibile giunto saltato tra i binari. Il ministro competente ha espresso dubbi sulla dinamica, mentre il bilancio delle vittime aumenta di ora in ora. Sono in corso le indagini per chiarire le cause e ricostruire l’accaduto.

Un incidente ferroviario in Spagna ha causato la morte di 39 persone e il ferimento di oltre cento, di cui trenta gravi. Le autorità ipotizzano un possibile problema tecnico, come un giunto saltato, mentre il ministro dei Trasporti ha definito l’accaduto “estremamente strano”. L’incidente si è verificato su una tratta rinnovata di recente, in modo inspiegabile e senza precedenti.

