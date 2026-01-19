Incidente treni in Andalusia cosa è successo? L' ipotesi del giunto saltato tra i binari e lo strano deragliamento sul rettilineo I dubbi del ministro

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia lungo la linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, con un deragliamento sul rettilineo. L'ipotesi principale riguarda un possibile giunto saltato tra i binari. Il ministro competente ha espresso dubbi sulla dinamica, mentre il bilancio delle vittime aumenta di ora in ora. Sono in corso le indagini per chiarire le cause e ricostruire l’accaduto.

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, nei pressi di Aldamuz, in provincia di Cordova. Due treni sono deragliati, causando 39 vittime e decine di feriti, alcuni in condizioni critiche. L'ipotesi principale è un guasto a un giunto tra i binari. Il ministro competente ha espresso dubbi sulle cause e avvia le indagini per chiarire l’accaduto.

